Доходность пенсионных накоплений молчунов почти вдвое превысила инфляцию

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, которые находятся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), по итогам 2016 года составила 10,53 процента. Об этом говорится в сообщении ВЭБа.

Таковы результаты вложений средств граждан, не определившиеся со способом формирования накопительной пенсии — так называемых молчунов. При этом рост цен по итогам прошлого года составила 5,4 процента.

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По итогам года также отчитались и некоторые негосударствнные пенсионные фонды. По их портфелям чистая доходность (за вычетом комиссий) составила более 11 процентов. По словам представителя Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерия Виноградова, по итогам года средняя чистая доходность негосударственных фондов достигла уровня 11-12 процентов.

В 2015 году доходность по расширенному портфелю ВЭБа составила 13,15 процента. По итогам 2015 года инфляция составила 12,90 процента.

В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной составляющей пенсий. Страховые взносы работодателей были полностью направлены в распределительную часть пенсионной системы, что позволило властям сэкономить часть бюджетных расходов на трансферте в Пенсионный фонд России. Заморозка пенсионных накоплений продлена до 2019 года, в Минфине называют данный факт одним из главных рисков для экономики.