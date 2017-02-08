В Совфеде ответили на идею Киева разорвать договор аренды с посольством России

Планы Киева о расторжении договора аренды с российским посольством на Украине имеют сомнительную юридическую перспективу. Такое мнение в среду, 8 февраля, высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».
«Это не такой простой процесс», — заявил парламентарий, говоря об аннулировании договора. Он добавил, что документ был заключен в период, когда дипломатические отношения между странами развивались более успешно.
«В свое время была зарезервирована земля под наше развитие», — объяснил он назначение арендованных участков. По его словам, сейчас не идет речи о том, что украинские чиновники «убирают земли из-под здания посольства».
При этом Климов призвал украинские власти заняться более насущными вопросами. «У Киева есть более серьезные проблемы, которые связаны с жизнью, здоровьем и безопасностью самих граждан Украины. Они бы лучше этими проблемами занимались, а эти мелкие укусы в сторону Москвы контрпродуктивны», — сказал сенатор.
Накануне, во вторник, стало известно, что депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству России. Украинские парламентарии утверждают, что площади, предоставленные России в 1998 году сроком на 48 лет, используются не по назначению. Они пообещали обустроить на возвращенной земле скверы.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти опровергают эти обвинения.