Instagram москвички с забавными названиями городов России прославился в сети

Жительница Москвы Мария Круглая прославилась необычными публикациями в Instagram: девушка выискивает в «Яндекс.Картах» интересные топонимы и составляет из них коллажи. Нередко девушка совмещает названия рек, озер, городов и поселков, что создает комический эффект.

Старые добрые слоганы на карте #kitkat Фото опубликовано @duraki_i_dorogi

Владелица профиля рассказала ресурсу Tjournal, что всегда интересовалась необычными географическими названиями и могла часами разглядывать карту. Искать любопытные топонимы ей помогают подписчики, которых у девушки чуть больше трех тысяч.

По признанию Круглой, на ведение аккаунта ее вдохновил американец Дэмиен Радд, который размещает в профиле @sadtopographies грустные топонимы, найденные на Google Maps.