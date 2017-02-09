Въезжающих в Китай иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев

Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает портал Ecns.cn.

По его данным, решение об этом приняло Министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет.

Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.

Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.

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В конце января стало известно, что австралийские власти намерены отменить проверку паспортов в аэропортах и внедрить высокотехнологичную систему установления личности зарубежных пассажиров. В воздушных гаванях будут установлены приборы для сканирования лиц, глаз и/или отпечатков приезжих, аппараты будут сверять полученную информацию с базой данных. Процедура идентификации будет проходить автоматически и займет немного времени. В планах руководства страны — сделать так, чтобы к 2020 году в рамках этой системы проверялись до 90 процентов всех въезжающих иностранцев.