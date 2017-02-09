В Париже и Нанте прошли массовые выступления против полицейского произвола

Видео: bfmtv.com

В крупных французских городах прошли массовые выступления против полицейского произвола. Главные манифестации состоялись в Париже и Нанте. Видео публикует BFMTV.

В столице Франции около 200 демонстрантов вышли на улицу с требованием «справедливости для Тео» — 22-летнего молодого человека, жестоко избитого полицейскими в ходе недавнего задержания. В Нанте на аналогичную манифестацию вышли примерно 400 активистов. Как отмечается, протестующие были рассеяны сотрудниками сил правопорядка, они применили против манифестантов слезоточивый газ

Выступления в поддержку жертвы полицейского произвола проходят в Париже и других городах уже несколько дней подряд.