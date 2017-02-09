Крымский пенсионер сдал нормативы ГТО и установил два рекорда

В Красногвардейском районе Крыма пенсионер установил два общероссийских рекорда в процессе сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Соревнования прошли 4 февраля.

В мероприятии приняли участие 60 человек. Помимо юношей и девушек, участие в фестивале принял 75-летний житель поселка Октябрьское Владимир Трофимец. На открытии он установил мировой рекорд в висе на турнике в горизонтальном положении с результатом 13,4 секунды и в висе на кольцах (10,47 секунд), поставив лучший результат в России в своей возрастной категории.

По словам рекордсмена, он мог бы продержаться гораздо дольше, но недостаточно размялся перед упражнениями. Мужчина занимается гимнастикой с 12 лет, а в 18 уже стал мастером спорта.