Польша выразила готовность восстанавливать отношения с Россией

Польша намерена предпринимать шаги для восстановления отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский, выступая в парламенте. Текстовая онлайн трансляция доступна на сайте Gazeta Wyborcza.

«Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена ​​агрессивными действиями России в Восточной Европе. Мы признаем необходимость диалога с Россией. Мы будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений», — заявил он.

По словам Ващиковского, Польша относится к России серьезно, как к важному соседу. «Но для танго нужны двое», — заключил дипломат.

Материалы по теме Бесконечная история Польша провела еще три расследования причин авиакатастрофы под Смоленском

Ващиковский также выразил надежду на то, что российская сторона вернет Польше обломки президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть ответственности за произошедшее на российских диспетчеров.