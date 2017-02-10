В жилом комплексе на северо-востоке Китая произошел взрыв

В пятиэтажном жилом комплексе в провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая, произошел взрыв. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на China News Service.

ЧП произошло около 07:00 часов утра по местному времени (02:00 мск). В одном из подъездов выбиты стекла. Спасательные службы выясняют, есть ли пострадавшие или погибшие.

Причины взрыва устанавливаются.

В конце октября в одном из зданий в уезде Фугу центральной провинции Китая — Шаньси — произошел взрыв. Инцидент произошел возле здания больницы, серьезные повреждения получили несколько расположенных рядом строений и припаркованные около места происшествия автомобили. Несколько человек получили ранения.

4 октября в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в городе Харбин погибли три человека. Многоэтажное строение получило серьезные повреждения.