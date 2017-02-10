Desigual смешал стили в новой коллекции одежды

Испанская марка Desigual представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Вдохновением для дизайнеров послужили образы женщин из 1960-1980-х годов. Модельеры переосмыслили их стиль, учитывая современные тенденции.

Что касается декора одежды, то в ней смешано множество стилей: вязаные вещи сочетаются с цветочными и животными принтами, а шотландка сочетается с вещами спортивного кроя. В линейку вошли пальто, платья, брюки, кардиганы и трикотажные свитера.

Desigual — испанский бренд, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию.