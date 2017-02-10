Определено время жизни Солнечного протопланетного диска

Американские и бразильские астрономы оценили время существования Солнечного протопланетного диска — газопылевого облака вокруг светила, из которого впоследствии возникла одноименная система. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Потребовалось примерно три-четыре миллиона лет, чтобы из протопланетного диска сформировались крупнейшие газовые гиганты, Юпитер и Сатурн, и заняли современное положение в Солнечной системе.

К своим выводам авторы пришли после анализа четырех древних метеоритов (ангритов), сформировавшихся 4,653 миллиарда лет назад. Образцы нашли на территориях современных Аргентины и Бразилии, а также Антарктиды и Сахары.

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Авторы обнаружили в метеоритах остаточную намагниченность, которая могла быть создана в среде с индукцией магнитного поля 0,6 микротесла. Примерно такое значение она должна иметь, когда Солнечной системе было три-четыре миллиона лет.

Предыдущие оценки времени существования Солнечного протопланетного диска колебались в пределах от одного до десяти миллионов лет.