МИД Украины направил России запрос после задержания 47 украинцев

МИД Украины направил России запрос в связи с задержанием 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате «Химпром». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook в субботу, 11 февраля.

«В адрес МИД РФ и следственного департамента МВД РФ направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката», — говорится в сообщении.

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10 февраля стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ России раскрыли и ликвидировали международный наркосиндикат «Химпром» с годовым оборотом два миллиарда рублей. Были задержаны 67 человек, из них 47 — граждане Украины. Также были ликвидированы три нарколаборатории «Химпрома» в Московской области, изготавливавшие от 150 до 500 килограммов синтетических веществ в неделю.

По данным следствия, в 2015 году участники синдиката открыли на украинской территории интернет-магазин «Химпром» с информацией о разновидностях, ценах и способах приобретения запрещенных веществ. В местных СМИ публиковались объявления о вакансиях курьеров или экспедиторов для перевозки наркотиков в Россию. В МВД сообщили, что вербовочные пункты располагались в Киеве.