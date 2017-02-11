Спровоцировавшему ДТП с кортежем премьера Польши водителю предъявили обвинения

Предполагаемому виновнику столкновения с кортежем премьер-министра Польши Беаты Шидло предъявили обвинение. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил представитель малопольской полиции Себастьян Глень, передает РИА Новости.

Молодого человека обвинили в нанесении телесных повреждений в связи с провоцированием ДТП, он признал вину. По словам представителя полиции, 21-летнему водителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Водители обоих участвовавших в ДТП автомобилей дали показания, после которых обвиняемого отпустили домой.

Согласно официальным данным, которые приводит агентство, Шидло находится в сознании, ее состояние стабильно, она получила ушибы и ссадины. В то же время глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила «серьезные ранения».

Авария произошла вечером 10 февраля в городе Освенциме, расположенном под Краковом. В кортеж главы правительства врезался Fiat Cinquecento, выезжавший со второстепенной дороги. Он столкнулся со вторым автомобилем колонны, в котором находилась Шидло.