Российские военные раздали 1,5 тонны помощи жителям сирийской провинции Хомс

В город Телль-Калах в провинции Хомс были доставлены 1,5 тонны продовольствия и медикаментов. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дрожин.

«В ходе проведения гуманитарной акции в населенном пункте Телль-Калах провинции Хомс Центром по примирению враждующих сторон нуждающимся семьям были выданы продовольственные наборы, также был развернут медицинский пункт, где был проведен прием больных и выданы медикаменты», — сказал он.

Население города Телль-Калах превышает 50 тысяч человек.

В пятницу, 10 февраля, сообщалось, что правительственные части начали наступление на позиции боевиков «Исламского государства» в Хомс. Боестолкновения проходят в пустынных регионах провинции, где находятся нефтяные и газовые месторождения.

Всего, по данным Центра примирения, с начала проведения гуманитарных акций на территории Сирии военные медики оказали медицинскую помощь более чем 7 тысячам человек. Минобороны России ранее неоднократно обращалось к ведущим зарубежным странам и организациям с просьбой поддержать усилия российской стороны по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.