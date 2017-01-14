Минобороны раскритиковало ООН за неоказание помощи жителям Алеппо

В Минобороны заявили, что спустя месяц после освобождения сирийского города Алеппо от боевиков, реальная помощь мирному населению со стороны международных гуманитарных организаций, в том числе ООН, не поступает. Об этом в субботу, 14 января, говорится в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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По его словам, в настоящее время основную помощь жители Алеппо получают от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

В середине декабря 2016 года Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России освободили Алеппо от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». С 30-го числа на всей территории САР действует режим прекращения огня. За день до этого президент России Владимир Путин сообщил о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.