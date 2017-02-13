Почти 30 человек погибли в опрокинувшемся автобусе в Тайване

В Тайване из-за опрокидывания экскурсионного автобуса погибли минимум 28 человек. Об этом 13 февраля сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на спасателей.

ДТП произошло в 21:00 по местному времени (16:00 мск) неподалеку от города Тайбэй. В салоне автобуса было 44 человека — в основном пожилые люди, которые ездили на одну из местных ферм полюбоваться цветущими вишневыми деревьями. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, однако сразу обнаружили множество людей без признаков жизни. Они продолжают помогать выжившим. На месте находится множество автомобилей экстренных служб.

Полиция предполагает, что причиной ДТП могло стать превышение скорости, однако официальных данных нет.