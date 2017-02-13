Кэти Перри запустила линию обуви для дерзких женщин

Американская певица Кэти Перри в сотрудничестве с Global Brands Group запустила собственную линейку обуви. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Модели предназначены для «дерзких и гламурных женщин».

В коллекции представлены самые разные модели — от сандалий в стиле casual и кроссовок до женственных лодочек и туфель на шпильке. «Это прекрасная возможность для того, чтобы воплотить мои идеи в жизнь. Мне очень нравится быть частью фешен-индустрии, и я рада, что смогла реализовать все свои творческие идеи», — сказала Перри.

Весной 2016 года Перри представила собственную косметическую линейку. В нее вошли несколько помад и тушь для ресниц «кислотных» оттенков. «После того как я в течение нескольких лет была лицом марки, я сама создаю это лицо!» — прокомментировала певица.

Обувь будет представлена в магазинах Rendez-Vous, в продаже она появится до конца месяца.

Кэти Перри — американская певица, актриса и посол доброй воли ООН. В ее дискографии четыре студийных альбома. Последний из них — Prism — вышел в 2013 году.