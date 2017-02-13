В пригороде Парижа произошли столкновения манифестантов с полицией

Видео: bfmtv.com

В пригороде Парижа Сен-Сен-Дени за участие в массовых беспорядках задержаны 37 человек. Видео публикует BFMTV. Около двух тысяч человек собрались с требованием «Справедливости для Тео». Манифестация началась мирно, но затем в полицейских полетели камни и петарды. Вандалы разбивали витрины магазинов и громили все на своем пути и поджигали автомобили. О пострадавших не сообщается.

Беспорядки в окрестностях французской столицы происходят несколько дней подряд. Поводом для протестных выступлений стали действия четверых полицейских, задержавших 2 февраля местного жителя по имени Тео. Стражи порядка применили к нему чрезмерную силу: в результате продольного удара телескопической дубинкой мужчина получил рассечение в области ануса. В отношении полицейских открыто расследование.