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В Мурманске пассажирский самолет приземлился с третьего захода

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Пассажирский авиалайнер, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, смог приземлиться в пункте назначения лишь с третьего захода. Об этом в воскресенье, 12 февраля, рассказали в мурманском аэропорту.

«Рейс FV6345 авиакомпании "Россия" произвел посадку в аэропорту "Мурманск" с третьего захода в связи с сильным боковым ветром до 18 метров в секунду. Летное поле аэродрома было подготовлено к приему и выпуску воздушных судов», — говорится в публикации на сайте воздушной гавани.

По данным ТАСС, борт сел на 20 минут позже расписания, поэтому в обратный рейс отправился с часовой задержкой. Другие самолеты задержаны не были, аэропорт работает в штатном режиме.

8 декабря 2016 года сообщалось о том, что в аэропорту Мурманска лайнер, выполнивший рейс из столичного аэропорта Домодедово, во время приземления на 20 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, борт повреждений не получил.

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