В Южной Корее рассказали о медальных планах на домашнюю Олимпиаду-2018

Глава департамента по Олимпийским играм PyeongChang 2018 Национальной организации туризма Южной Кореи Пак Чольхен рассказал о медальных планах сборной на соревнования. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, проведение зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане позволит местным спортсменам показать лучшие результаты и рассчитывать на восемь золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей. Согласно планам Чольхена, корейцы должны занять четвертое место в общекомандном медальном зачете.

Южная Корея ожидает прибытия в страну 20 миллионов туристов в 2018 году. Экономическая эффективность от проведения соревнований оценивается в 56,6 миллиарда долларов.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.