Хиллари Клинтон и Стас Михайлов возглавили список самых нежелательных попутчиков

Российские туристы полагают, что поездка в компании с Хиллари Клинтон способна испортить им отдых. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

Опрос по поводу самых нежелательных попутчиков среди знаменитостей провел портал бронирования отелей Hotels.com. В итоге 42 процента его участников заявили, что отказались бы путешествовать в компании бывшего кандидата в президенты США. Следом за Клинтон идет российский певец Стас Михайлов. Треть респондентов не хотели бы видеть его в качестве попутчика.

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Замыкает топ-3 балерина Анастасия Волочкова (27 процентов). Кроме того, 26 процентов россиян не хотели бы путешествовать вместе с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Список самых желанных в качестве попутчика мужчин-знаменитостей возглавил американский актер Джонни Депп (28 процентов респондентов). На второй строчке — его коллега Брэд Питт с результатом в 25 процентов.

С Аль Пачино мечтали бы вместе отдохнуть 24 процента россиян, с Джорджем Клуни — 22. В пятерку лидеров также включили российского шоумена Ивана Урганта. С ним хотят путешествовать 20 процентов опрошенных.

Первой в женском рейтинге известных попутчиц оказалась кинозвезда Анджелина Джоли (29 процентов). Ее коллеги также входят в топ-3: на второй позиции находится Дженнифер Энистон, на третьей — Джессика Альба. Четвертая строчка досталась певице и актрисе Вере Брежневой. На пятом месте — теннисистка Мария Шарапова.

