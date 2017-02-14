Ремонтировавший «Аврору» завод оштрафовали

Кронштадтский морской завод (КМЗ), занимавшийся ремонтом крейсера «Аврора», и его директор Анатолий Белоев были оштрафованы на 105 и 15 тысяч рублей соответственно, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. Кроме того, в отношении КМЗ были возбуждены административные дела.

Служба выявила нарушения, совершенные КМЗ при выполнении контрактов, заключенных с Министерством обороны России. Ведомство уточняет, что проверка началась после того, как завод предоставил в ФАС недостоверные данные по государственному соглашению на асфальтирование территории предприятия.

По информации ведомства, работы проводились в рамках контракта на ремонт «Авроры». В ходе ревизии стало известно, что КМЗ допустил нарушение, проведя асфальтирование территории завода по другому контракту — на ремонт и обслуживание Ленинградской военно-морской базы.

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Органом дополнительно рассматривается антимонопольное дело о законности заключения контракта на поставку кондиционеров между КМЗ и «ЗВО Инновент». Информация о закупке была размещена в открытом доступе, но завод отказался от проведения открытой процедуры на основании содержания в документе государственной тайны.

Контракт между КМЗ и Минобороны на ремонт «Авроры» был заключен в марте 2015 года. Работы были завершены в августе 2016-го. За это время были отремонтированы корпус корабля, системы жизнеобеспечения, установлена современная система пожаротушения.