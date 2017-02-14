Минобороны уточнило количество медалей для участников сирийской кампании

Министерство обороны закупит две тысячи медалей для участников сирийской операции; информация о 20 тысячах, ранее размещенная на сайте госзакупок, является ошибочной. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в военном ведомстве.

«В кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения», — сообщили в министерстве.

Ранее 14 февраля Минобороны разместило на портале госзакупок документацию тендера на закупку геральдической продукции в общей сложности на 45,3 миллиона рублей. Среди заказанного числились и 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» (на сумму около 4,5 миллиона рублей).

В марте 2016 года Минобороны уже объявляло тендер на закупку медалей для воевавших в Сирии. Тогда военное ведомство заказало 10,3 тысячи медалей за 2,253 миллиона рублей.

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска, после чего включилась в борьбу с исламистскими группировками на территории страны. С 17 ноября того же года в сирийской операции периодически принимают участие самолеты Дальней авиации, взлетающие с аэродромов на территории России.