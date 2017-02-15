Blondie выпустили клип на трек Fun

Американская группа Blondie опубликовала клип на трек Fun. В ролике активно развивается космическая тематика: в кадре присутствуют ракеты, скопления галактик, астронавты и просто люди в шлемах. В конце видео герои оказываются на дискотеке в стиле 70-х.

«Я как будто попал в параллельное измерение», — сказал режиссер клипа Дикейл Риммаш (Dikayl Rimmasch).

Песня, которая вышла 1 февраля, стала первым синглом с предстоящего альбома коллектива, Pollinator, релиз которого назначен на 5 мая.

Pollinator — 11-й альбом группы. Последняя пластинка Blondie под названием Ghosts of Download вышла в 2014 году.