В сети обрадовались возвращению «неубиваемой» Nokia 3310

Пользователи сети с воодушевлением восприняли новость о выпуске обновленной версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310. Юзеры вспомнили, что устройство отличалось «неубиваемостью», и посвятили этому множество шуток.

— Некстджен и Усиление (@turbojedi) 14 февраля 2017, 11:47

Однако некоторые полагают, что у новой версии Nokia 3310 не будет множества полезных функций, так что телефон вряд ли будет пользоваться популярностью. «Это как встретить бывшую... раньше было здорово, а сейчас уже не то...» — отметил @a_yefimov.

Во вторник, 14 февраля, финская компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, анонсировала выпуск современной версии мобильного телефона Nokia 3310. Устройство будет показано на выставке MWC в Барселоне, которая пройдет c 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Ориентировочная стоимость «переиздания» Nokia 3310 составит 59 евро (около 3,5 тысяч рублей).