Пингвинов привели к страдающим деменцией британцам

К страдающим деменцией пациентам медицинского центра Trevone House в британском городе Глостер привели двух перуанских пингвинов по кличке Прингл и Чарли, пишет Daily Mirror. Волонтеры привезли птиц, чтобы развлечь больных и улучшить их душевное состояние.

Как рассказала одна из координаторов мероприятия Ребекка Аллотт (Rebecca Allott), волонтерам захотелось сделать для своих подопечных что-то необычное. Они спросили совета у самих пациентов, и выяснилось, что многие из них хотели бы пообщаться с пингвинами.

Пожилые люди погладили Прингла и Чарли, после чего птицы прогулялись по медцентру.

Птиц предоставила компания Amazing Animals Company, которая поставляет по запросу животных-«актеров» для различных рекламных акций, съемок в кино и так далее.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков. Это распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди (бытовое название — «старческий маразм»), но иногда болезнь проявляется в молодости в результате аддиктивного поведения.

