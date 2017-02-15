Ветеран АТО предрек Украине нацистский режим

Участник силовой операции Киева в Донбассе Александр Мединский призвал сограждан изменить безответственную политику правительства страны. По его словам, Украина движется «к нацистскому режиму». Об этом бывший военнослужащий сказал в интервью «Ленте.ру».

«Пора заканчивать эту безответственную политику. Нашей стране нужен прагматичный курс, нужна либерализация нашего общества. Мы идем семимильными шагами к авторитарному, я бы не побоялся этого слова, нацистскому режиму», — выразил свое мнение Мединский.

По его словам, сейчас на Украине «любое выражение несогласия будет караться если не по закону, то рейдом добровольных помощников системы». «Прибегут с факелами и вилами и тебя растерзают, обваляют в смоле, перьях», — подчеркнул Мединский.

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Днем ранее сообщалось, что в одной из школ украинской столицы родители учеников отказались собирать помощь для воюющих в Донбассе украинских силовиков, так как те убивают мирных жителей. После этого мать одного из учеников пожаловалась в Службу безопасности Украины (СБУ) на недостаточно, по ее мнению, патриотичных родителей.

10 февраля ветеран так называемой АТО (антитеррористической операции — принятого украинскими властями обозначения боевых действий на юго-востоке страны) Анатолий Виногродский обвинил Киев в том, что тот «утилизирует» в зоне боевых действий в Донбассе патриотов Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.