В Минфине объяснили невозможность снижения акцизов на сидр

Минфин не считает необходимым включать сидр в категорию вин с защищенным географическим наименованием, что позволило бы снизить ставки акцизов на эту продукцию. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время сидр относится к сельхозпродукции, поэтому его производители могут получать субсидии. «Во-вторых, механизм присвоения винам защищенного географического указания абсолютно не проработан, основывается на реестре виноградников. А что делать с яблоками? Я не вижу способов, при которых это может быть быстро сделано», — добавил он.

В среду, 15 февраля, «Коммерсантъ» сообщил о предложении Минфина причислить сидр, пуаре и медовуху к продукции виноделия с защищенным географическим указанием. В «Опоре России» изданию пояснили, что это станет первым шагом к снижению акцизов на эти напитки. В случае принятия таких поправок придется внести изменения в Налоговый кодекс, включив сидр и медовуху в одну категорию с винами, имеющими защищенное географическое указание, акциз на которые составляет 5 рублей за литр.

С 1 января 2017 года в России выросли акцизы на алкоголь. В частности, акциз на вина иностранного производства составит 18 рублей за литр, а ставка сбора на сидр, пуаре и медовуху повысилась до 21 рубля. Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более девяти процентов) увеличится с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей.

