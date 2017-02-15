Минобороны опубликовало ролик с полетами истребителей Су-35С

Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами истребителей Су-35С. На кадрах запечатлены взлет, посадка и элементы пилотажа.

Самолеты летали с боевой нагрузкой — ракетами «воздух-воздух», также на одном из кадров видна подвешенная под фюзеляжем авиабомба. В одном из эпизодов истребитель демонстрировал возможности двигателей с управляемым вектором тяги.

Дату съемок установить сложно, однако они делались более полугода назад. На одном из кадров ролика отчетливо видна машина с бортовым номером «24 красный» (регистрационный номер RF-95493) из состава 22-го истребительного авиаполка (авиабаза Центральная Угловая, Приморский край). В августе 2016 года этот самолет получил собственное имя «Иван Горбунов» (на видеозаписи надпись на борту отсутствует) и новый бортовой номер «24 синий».