В России впервые с 2014 года зафиксировали рост выездного турпотока

В России впервые с 2014 года увеличилось число туристов, отправляющихся на отдых за рубеж. Об этом в среду, 15 февраля, заявила заместитель министра культуры Алла Манилова, передает ТАСС.

Материалы по теме «Туризм — эффективное оружие духовного господства» Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством

По мнению чиновницы, росту выездного турпотока способствовало улучшение социально-экономической ситуации в стране и стабилизация курса рубля.

Манилова также рассказала, что за девять месяцев 2016 года число российских путешественников в Тунисе выросло в тысячу раз в сравнении с аналогичным периодом 2015-го. Турпоток на Кипр за этот же промежуток увеличился на 43 процента, в Китай — на 31 процент.

Грецию с января по сентябрь 2016 года посетило на 20 процентов больше отдыхающих из России, чем год назад. Замминистра пояснила, что это направление стало популярнее из-за временного запрета на чартеры между Россией и Турцией в прошлом году.

По данным Ассоциации туроператоров России, турпоток из страны за границу в новогодние праздники вырос на десять процентов, что позитивно повлияло на индустрию путешествий в целом.