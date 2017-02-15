Красноярские ученые создали прибор для измерения защиты космических кораблей

Красноярские ученые создали прибор, измеряющий термооптические свойства защитных покрытий космических аппаратов, сообщает пресс-служба краевого фонда поддержки науки.

Прибор способен работать при сверхнизких температурах, до минус 268 градусов по Цельсию, и превосходит мировые аналоги по своим технико-экономическим показателям, говорится в сообщении. Создали его ученые Института физики имени Киренского, заказчиком выступила компания «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева».

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Ранее ученые из красноярского Института биофизики вместе с сотрудниками новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины создали биосенсор, с высокой точностью распознающий клещевой энцефалит. Преимущество биосенсора — высокая чувствительность, с помощью которой можно выявить даже незначительное количество вируса клещевого энцефалита.