Красноярские ученые создали прибор для измерения защиты космических кораблей

Красноярские ученые создали прибор, измеряющий термооптические свойства защитных покрытий космических аппаратов, сообщает пресс-служба краевого фонда поддержки науки.
Прибор способен работать при сверхнизких температурах, до минус 268 градусов по Цельсию, и превосходит мировые аналоги по своим технико-экономическим показателям, говорится в сообщении. Создали его ученые Института физики имени Киренского, заказчиком выступила компания «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева».
Ранее ученые из красноярского Института биофизики вместе с сотрудниками новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины создали биосенсор, с высокой точностью распознающий клещевой энцефалит. Преимущество биосенсора — высокая чувствительность, с помощью которой можно выявить даже незначительное количество вируса клещевого энцефалита.