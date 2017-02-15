В сети оспорили право Иванки Трамп сидеть в президентском кресле

Дочь президента США Иванка Трамп опубликовала в своем Twitter фотографию, на которой сидит в кресле главы государства в Овальном кабинете. Рядом с ней стоят ее отец Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Под снимком женщина написала, что приняла участие в «дискуссии двух мировых лидеров о праве женщин на место за столом». В сети кадр вызвал бурные дискуссии.

«Боже, сколько еще дней "приведи свою дочь на работу" они устроят?» — выразил недовольство пользователь Twitter под ником bobclendenin, намекая на американскую традицию устраивать дни детей на работе родителей.

Другие напомнили Иванке, что Овальный кабинет и стол президента — не самые лучшие места для фотосессии.

Несколько пользователей также выразили уверенность в том, что женщинам, которых не избирал народ, не стоит сидеть в президентском кресле.

В феврале американский художник Крис Родли (Chris Rodley) опубликовал фотографию семейства президента США, превратив ее в «Кошмар на улице Сезам». Он использовал сервис для обработки фото с помощью определенного алгоритма: программа считала несколько серий детской программы и перенесла лица персонажей на снимки Трампов.