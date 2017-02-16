Две российские арены поборются за звание лучшего футбольного стадиона мира

Домашние арены российский футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА попали в число номинантов на премию «Лучший стадион мира 2016 года». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В конкурсе участвуют 29 сооружений из 21-й страны мира. Наибольшее представительство у Германии и Турции — по четыре стадиона.

Голосование пройдет в два этапа. До 4 марта на сайте stadiony.net свой голос за понравившуюся арену смогут отдать все желающие. Окончательное решение примет жюри, в состав которого войдут европейские и американские архитекторы. Победитель будет объявлен 6 марта.

«Арена ЦСКА», вмещающая 30 тысяч зрителей, была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Первый матч на стадионе «Краснодар», рассчитанном на 34 тысячи болельщиков, состоялся в октябре 2016-го.