В Госдуме отреагировали на планы Пентагона усилить мощь украинской армии

Объемы американской военной помощи Киеву будут меньше, чем в период правления бывшего президента США Барака Обамы. Такое мнение высказал секретарь центрального комитета КПРФ Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 16 февраля.

«Я недавно был на передовой и видел огромную концентрацию военной техники, выстроенной и готовой по любому приказу пойти в наступление. Насколько я знаю, группировка по всей линии фронта — более ста тысяч. Куда еще наращивать, я не понимаю», — сказал парламентарий, комментируя планы Пентагона оказать серьезную поддержку вооруженным силам Украины.

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Тайсаев также призвал российское правительство признать действующие украинские власти нелегитимными.

«В Киеве сидят террористы, а с террористами вести переговоры нельзя, и признавать террористическую власть нельзя. У нас есть решение Московского суда, который признал Майдан (массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов — прим. «Ленты.ру») вооруженным захватом власти», — подчеркнул он.

Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что США намерены продолжить оказывать серьезную поддержку вооруженным силам Украины, помогая им нарастить потенциал.

В сентябре прошлого года Эштон Картер, возглавлявший тогда Пентагон, и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, направленное на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В конце января на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, участились столкновения между сторонами конфликта.