Песков рассказал о действиях России по урегулированию конфликта в Донбассе

Российская сторона может предпринимать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе только на политическом и дипломатическом уровнях. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, работа контактной группой ведется в том числе с участием помощников российского президента. «Сейчас главное — каким-то образом вынудить и убедить Киев отказаться от вот таких вот авантюр достаточно преступных и способных подорвать минский процесс», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что предпринимает Москва для предотвращения обстрелов Донецка «Градами» украинскими военными.

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В ночь на пятницу жилые кварталы города подверглись массированному ракетному обстрелу из тяжелых крупнокалиберных вооружений. В результате атаки два человека погибли, еще 10 получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинских военных варварством и обвинила Киев в нарушении международных обязательств и норм морали.

Военная операция киевских властей против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года как ответ на заявление республик о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, помимо прочего, обсуждается в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.