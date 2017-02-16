Свесившаяся с небоскреба в Дубае российская модель стала звездой сети

Модель из России, которая позировала для съемки на Башне Кайан в Дубае, приобрела популярность в социальных сетях и СМИ. О поступке девушки, в частности, пишет Daily Mail.

23-летняя Виктория Одинцова повисла в воздухе, находясь на верхушке 307-метрового небоскреба. Девушка участвовала в проекте без использования страховки, ее держали за руку.

На страницу манекенщицы в Instagram подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Известно, что снимок был сделан в конце декабря 2016 года, однако СМИ написали о кадре только сейчас. Фотография набрала более 97 тысяч лайков. Также модель опубликовала видеозапись, которую также сделали на небоскребе.

Башня Кайан, также известная как Башня Бесконечность, была построена в 2013 году. Жилой небоскреб является самым высоким зданием, которое перекручено на 90 градусов и восьмым по высоте жилым зданием в мире.

Ранее в феврале стало известно, что жительница Москвы Мария Круглая прославилась необычными публикациями в Instagram: девушка выискивает в «Яндекс.Картах» интересные топонимы и составляет из них коллажи.