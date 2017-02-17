В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом

Компания Mercedes-Benz представит первый внедорожник Maybach — G 650 Landaulet. Официальная премьера состоится в рамках международного автосалона в Женеве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Машина будет выпущена ограниченной серией в 99 экземпляров. Под капотом автомобиля стоит бензиновый двигатель V12 6.0 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 630 лошадиных сил. Внедорожник имеет кузов типа ландолет — с открывающимся верхом над задними пассажирскими сиденьями.

Фото: пресс-служба Daimler AG

Салон получил раздельные кресла — с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажером, а переднее пассажирское место снабжено откидной подставкой для ног. В интерьере — два 10-дюймовых дисплея, климат-контроль и подстаканники с функциями подогрева и охлаждения. Кроме того, в список опций входит разделительная перегородка.