Ralph Lauren превратил свой бутик в оазис

Американская марка Ralph Lauren представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла во флагманском бутике на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Стены магазина были украшены объемными цветочными инсталляциями.

«Моя февральская коллекция вдохновлена образом кочевника. Экзотическая утонченность моделей контрастирует с четкими линиями силуэта, самобытными текстурами, оттенками песочного и золотистого, а также с массивными украшениями», — сказал модельер и основатель компании Ральф Лорен.

Марка поменяла стратению продаж, и купить вещи из новой коллекции можно будет уже после показа. Ранее этого приходилось ждать несколько недель.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Лорен является одним из богатейших жителей США. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,2 миллиарда долларов. Осенью 2015 года Лорен объявил об уходе с поста главы модного дома, оставив за собой позицию креативного директора бренда.