«СЛ Золото» получило право пользования месторождением Сухой Лог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении компании «СЛ Золото» права пользования участком недр федерального значения, включающего месторождение золота Сухой Лог на территории Иркутской области, сообщает ТАСС. Документ размещен в пятницу, 17 февраля, на сайте правительства.

«Предоставить в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью "СЛ Золото" право пользования участком недр федерального значения, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, для разведки и добычи золота и серебра», — говорится в тексте распоряжения правительства.

Сухой Лог был выставлен на торги в декабре прошлого года. В конце января 2017-го состоялся аукцион. Помимо «СЛ Золота», являющегося совместным предприятием «Ростеха» и «Полюса», на месторождение претендовала компания «Золото Бодайбо» — консорциум ВТБ и предпринимателя Ибрагима Паланкоева.

В пределах участка, включающего месторождение Сухой Лог, запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра. Планируется, что в результате разработки месторождения будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год.