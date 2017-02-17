Военные опробовали новую тактику ночного боя

Военные Центрального военного округа (ЦВО) во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области разыграли ночной бой с незаконным вооруженным формированием при переходе от дневных к ночным действиям. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в окружной пресс-службе, передает РИА Новости.

Новая тактика была разработана с учетом боевого опыта последних лет. В ЦВО отметили, что, по легенде учений, во время рейдово-поисковых действий усиленная тактическая группа вместо прямой атаки на позиции боевиков применила маневренное наступление с нанесением ударов по флангам и в тыл противника.

Поддержку действиям мотострелков обеспечили артиллерийские расчеты, которые с помощью осветительных снарядов выполнили задачи по ослеплению противника, а также по подсветке мишеней и передаче сигналов боевого управления.

За учениями наблюдали командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей, их заместители, а также должностные лица управления военного округа.