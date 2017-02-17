Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала

Американская компания Crystal Kayak Company разработала полностью прозрачную гребную лодку. Об этом пишет издание Daily Mail.

Судно позволяет наблюдать, что происходит в воде прямо под ним. Лодка изготовлена из поликарбоната, который используется в производстве реактивных истребителей и пуленепробиваемого стекла.

В руководстве Crystal Kayak Company заявили, что товар пользуется активным спросом у покупателей. Стоимость лодки — почти 2,5 тысячи долларов, но в настоящее время она продается со скидкой за 1,5 тысячи.

