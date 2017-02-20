Россия и ОАЭ совместно разработают истребитель пятого поколения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты запустили проект по разработке легкого истребителя пятого поколения. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на 13-й международной выставке вооружений IDEX-2017, открывшейся в Абу-Даби.

«Сегодня подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции. Это дает возможность развивать проект по легкому истребителю пятого поколения, который будет разрабатываться с участием эмиратской стороны», — подчеркнул Мантуров.

«Совместная разработка легкого истребителя пятого поколения с ОАЭ находится на начальном этапе. Мы сейчас готовим наши предложения эмиратской стороне», — сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, с российской стороны в проекте будет принимать участие ОАК как головная организация, концерн «Сухой» со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК «МиГ» с наработками по однодвигательным самолетам.

В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, как передает ТАСС, заявил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29. «Работы по этому самолету, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет», — пояснил он.