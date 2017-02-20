В сети перечислили основные преимущества паспортов ДНР и ЛНР

Пользователи сети посмеялись над жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чьи документы были официально признаны на территории России. Многие юзеры в шутку предположили, что теперь паспорта ДНР и ЛНР принесут своим владельцам массу преимуществ.

— War in the World (@gulaypolee) 18 февраля 2017, 21:24

В субботу, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их конкретный перечень не приводится в тексте документа, в нем также не упоминаются ДНР или ЛНР.

Данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Пока этого не произойдет, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, смерти и перемене имени, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.