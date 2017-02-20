Оркестр Президентского полка сыграл песню любимой группы премьера Медведева

Оркестр российского Президентского полка исполнил песню Smoke on the Water британской рок-группы Deep Purple на открытии выставки вооружений и военной техники IDEX-2017, проходящей в Абу-Даби. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает НТВ.

Крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон открылся в ОАЭ 19 февраля и продлится в течение четырех дней. Как сообщает РИА Новости, участие в выставке примут свыше 1,2 тысячи компаний из 57 стран мира, в том числе и России.

В марте 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, встретился с участниками группы Deep Purple в резиденции главы государства в Горках. Медведев признался, что более 30 лет является поклонником коллектива, а также угостил музыкантов чаем и пирогами.

В ноябре того же года Владимир Путин, который на тот момент возглавлял российское правительство, признался, что в его семье было принято слушать русскую музыку, сообщал «Интерфакс». «Я русский и я люблю русскую музыку», — говорил он, добавив, что также не против послушать легкую популярную классику и джаз.