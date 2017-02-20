Ирландское село потребовало у британского музея скелет коня Наполеона

Жители ирландской деревни Баттевэнт, графство Корк, потребовали у Национального музея военного ремесла в Великобритании передать им скелет коня французского императора Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает The Telegraph в понедельник, 20 февраля.

Ирландцы объявили, что останки Маренго, на котором Наполеон ездил во время битвы при Аустерлице, Йене и Ауэрштедте, а также Ваграмского сражения, принадлежат Баттевэнту. По их словам, жеребца вырастили в деревне, после чего он был продан на лошадиной ярмарке.

Представители муниципального районного совета города Маллоу, который располагается неподалеку от Баттевэнта, направили в музей официальное обращение. Ирландцы утверждают, что в родной деревне скелет жеребца привлечет гораздо больше посетителей.

В марте 2013 года обручальное кольцо, купленное Наполеоном для своей невесты Жозефины Богарне, ушло с аукциона Osenat во французском Фонтенбло за 949 тысяч долларов. Годом ранее в Париже продали письмо французского императора с обещанием взорвать московский Кремль.