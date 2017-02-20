Новгородская школьница погибла из-за удара током от заряжающегося телефона

Восьмилетняя жительница Великого Новгорода погибла от удара током, который она получила, держа в руках находящийся на зарядке мобильный телефон. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает информагентство «Великий Новгород.ру» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Прибывшим на место врачам спасти ребенка не удалось. На теле погибшей следов насильственной смерти обнаружено не было.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В частности, проверяется версия о неисправности телефона, зарядного устройства или электропроводки.

В декабре прошлого года стало известно о смерти семимесячной девочки в казахстанском городе Актау. Как сообщал портал Tengri News, мать легла спать вместе с ребенком, а рядом оставила находящийся на зарядке мобильный телефон. Ночью девочка проснулась и перегрызла провод, в результате чего ее ударило током. Родители отвезли дочь в больницу, однако к тому моменту она уже была мертва.