В Белоруссии критикующих власти писателей и журналистов признали тунеядцами

В утвержденный Министерством культуры Белоруссии новый перечень творческих союзов не включены альтернативные официальным объединения писателей и журналистов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Исключение из списка относит литераторов, поэтов и журналистов, состоящих в непризнанных властью союзах, к разряду тунеядцев. Таким образом все члены таких творческих объединений облагаются соответствующим налогом.

В сообщении отмечается, что постановление Минкульта Белоруссии вступило в силу 17 февраля. При этом срок уплаты так называемого налога на тунеядство истек в республике 20 февраля.

В альтернативные союзы писателей и журналистов входят творческие личности, выступающие с критикой действующей власти и государственной политики. Так, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не является членом официального Союза писателей страны, однако состоит в независимых творческих объединениях.

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19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против декрета президента страны «О предупреждении социального иждивенчества», также известном как «декрет о тунеядстве». Акции протеста прошли в Гомеле, Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями раньше аналогичный митинг состоялся в Минске.

Ранее в феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения.

Декрет был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.