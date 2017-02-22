Шестимесячное путешествие по Азии уместили в двухминутный ролик

Пара из Швейцарии Сильвен Боттер (Sylvain Botter) и Дженни Гериг (Jenny Gehrig) совершила шестимесячное путешествие по девяти странам Азии. По итогам поездки Боттер смонтировал двухминутное видео. Газета Daily Mail в среду, 22 февраля, опубликовала этот ролик.

Туристы за полгода посетили Лаос, Камбоджу, Индонезию, Китай, Вьетнам, Малайзию и другие государства. В ролике, в частности, запечатлены камбоджийский храмовый комплекс Ангкор-Ват, Великая Китайская стена и небоскреб Башни Петронас в Куала-Лумпуре.