Американский крейсер USS Hue City прибыл в Таллин

Ракетный крейсер ВМФ США USS Hue City прибыл в Эстонию, сообщило на своей странице в Twitter посольство США. Корабль пришвартовался в Старом порту Таллина.

Крейсер прибыл в канун отмечаемой в пятницу 99-й годовщины независимости Эстонии, и, как сообщил ресурсу ERR пресс-офицер ВМС Эстонии Карл Баумейстер, цель визита USS Hue City — «подтвердить стремление союзников к сотрудничеству», передает «Интерфакс».

Корабль пробудет в Эстонии до конца этой недели. На его борту находится около 400 военнослужащих.

Крейсер USS Hue City является двадцатым кораблем класса Ticonderoga, заложен в 1989 году и спущен на воду в 1991-м. Корабли этого типа приспособлены для действий в условиях применения оружия массового поражения: в корпусе и надстройке отсутствуют иллюминаторы, все внутренние помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха.