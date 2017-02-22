Банк «Югра» усилит присутствие в Северо-Западном федеральном округе

В течение 21 года на базе филиала в Санкт-Петербурге банк «Югра» открыл семь дополнительных офисов, которые ежедневно обслуживают более тысячи клиентов Северо-Западного федерального округа. Об этом говорится в сообщении банка, который подвел итоги деятельности филиала в Санкт-Петербурге.

В 2016-м году клиентский поток филиала вырос на 20 процентов или примерно 50 тысяч человек.

Основным вектором развития «Югры» в регионе остается поддержка малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении. В 2017 году банк планирует не только увеличить кредитование МСБ, но и предложить предпринимателям комплексную поддержку бизнеса. Для реализации этой программы банк планирует открыть в Санкт-Петербурге многофункциональный центр (МФЦ) для малого и среднего бизнеса, работающий по принципу «одного окна».

В МФЦ будут работать нотариусы, юридические и финансовые консультанты, кредитные специалисты. В центре предприниматели смогут получать поддержку по финансовым, кредитным и правовым вопросам, обратиться за консультациями к экспертам по выдаче банковских гарантий и участию в госконтрактах.

«Филиал банка «Югра» продолжит поступательное расширение в Северо-Западном округе, в том числе за счет открытия новых офисов», — подчеркнул президент банка Алексей Нефедов. Потенциал региона, по его словам, на сегодняшний день очень высокий — экономика СЗФО имеет большую сырьевую направленность, а сам округ является выгодной производственной и торговой площадкой. «В этом году мы также намерены расширить линейку банковских продуктов и услуг для жителей региона», — отметил Алексей Нефедов.

Филиал банка «Югра» в Санкт-Петербурге был открыт в 22 февраля 1996 года.

Банк «Югра» — универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Хотин, который контролирует 52,5 процента.

