Бывший СССР
 

МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске

Перейти в «Мою Ленту»
МиГ-29С
МиГ-29С

На аэродроме Бобруйский в Белоруссии во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Инцидент произошел 23 февраля. МиГ-29 выполнял плановый полет.

«В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — отметили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

Как «Интерфаксу» сказали в Минобороны, самолет принадлежит ВВС Белоруссии.

В ноябре 2014 года в Брестской области разбился МиГ-29 истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Летчик катапультировался. В результате произошедшего пострадавших и разрушений не было.

«Sputnik Беларусь» отмечает, что белорусская армия планирует обновить парк истребителей и заменить находящиеся на вооружении уже около 30 лет (при расчетном периоде эксплуатации — 20 лет) МиГ-29 российскими Су-30СМ.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Был разработан в 1970-80-х годах. Серийно производился для Вооруженных сил СССР и России в 1982-1993 годах. В настоящее время основная масса МиГ-29 советской постройки снята с вооружения в российских ВВС. Машина активно поставлялась за рубеж.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
Истребитель сирийских ВВС разбился в провинции Хомс
Болгария купила в России двигатели для ремонта своих МиГ-29
В Индии разбился МиГ-27
Последние новости
Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
Бывший глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество
Президент похвалил офицеров Северного флота за действия в Сирии
Трамп собрался отправлять в Мексику иммигрантов из других стран
Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства
МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске
На Украине похищен депутат Рады от «Блока Порошенко»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:04 Сегодня

Процесс со многими неизвестными

Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
16:04 Сегодня

На Украине похищен депутат Рады от «Блока Порошенко»

14:59 Сегодня

В Минске отказались верить в планы России оккупировать Белоруссию

17:49 21 февраля 2017

В Раде отказались лишить Савченко депутатской неприкосновенности

Бывший СССР
 — 
00:09 15 февраля 2017

«А жить за счет России вы готовы?»

Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
08:43 Сегодня

ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине

19:44 20 февраля 2017

В Киеве разглядели возвращение «титушек»

13:16 Сегодня

В Минске пояснили отношение к документам ЛНР и ДНР

Бывший СССР
 — 
00:09 22 февраля 2017

Ядовитый бульон

Чем можно отравиться в Балтийском море
19:07 22 февраля 2017

В Минске заявили о готовности выборочно принимать граждан с документами Донбасса

11:55 20 февраля 2017

Украинские военные отказались прекращать обстрелы Донбасса

20:24 22 февраля 2017

Эксперт раскрыл роль Минска в конфликте в Донбассе

Россия
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Тень независимости
Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
Россию назвали спасительницей Европы от новых мигрантов
Пьяный пациент избил трех сотрудников новгородской больницы
Появилось видео с места массового ДТП на Минском шоссе
В Совфеде ответили на протесты Японии по поводу размещения дивизии на Курилах
Максим Кононенко: Откручивание Дадина
Почему России не нужен чистый политзаключенный
Все материалы
Мир
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Виталий ЧуркинМаэстро дипломатии
Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Военные Ирака начали атаку на главный аэропорт Мосула
Конголезские мятежники потребовали миллион долларов за грузинского пилота
Япония направила протест России в связи с планами разместить дивизию на Курилах
Токио выплатит жителям Окинавы 264 миллиона долларов за шум от самолетов ВВС США
Все материалы
Бывший СССР
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
На Украине похищен депутат Рады от «Блока Порошенко»
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
В Минске отказались верить в планы России оккупировать Белоруссию
МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске
ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине
В Минске пояснили отношение к документам ЛНР и ДНР
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
ЦБ понизил курс евро на полрубля
Вредный рубль
Когда и на сколько упадет российская валюта
Все материалы
Бизнес
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Ли Чжэ ЁнПорочная власть
Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Банк «Югра» усилит присутствие в Северо-Западном федеральном округе
Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе МТС
Все материалы
Силовые структуры
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства
Испанский биатлонист высоко оценил российских соперников на военных играх в Сочи
Российский лыжник оценил атмосферу на Всемирных военных играх в Сочи
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Есть кто живой?
У близкой к Солнцу звезды обнаружили семь двойников Земли
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Ученые открыли четыре вида крошечных лягушек
В 40 световых годах от Земли нашли три потенциально обитаемые планеты
Следы темной материи найдены в галактике Андромеды
Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий
Все материалы
Спорт
Спецназ в юбках
Красивые и успешные спортсменки, выступающие за ЦСКА
Тряпка стала причиной инцидента на новом стадионе «Зенита»
Возвращение «Ювентуса» в Италию задержалось из-за проблем с самолетом
Боксер Рой Джонс захотел побиться с Андерсоном Сильвой из UFC
Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности
Кузнецов сделал дубль и стал первой звездой дня в НХЛ
Все материалы
Культура
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Суд занял сторону Минкульта в деле о нацистской символике в фильме про Рериха
Гудбай, Берлин
Десять лучших фильмов главного фестиваля зимы
Умер актер Алексей Петренко
Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
На сотрудника ГТРК «Владивосток» напал неизвестный с ножом
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
Советник Путина по интернету решил уйти из Facebook из-за блокировки аккаунта
Советника Путина заставили на сутки отказаться от вредной привычки
Православные активисты ополчились на «Лентач» за мемы про религию
«Диванные войска» предложили сделать брендом
Все материалы
Ценности
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
В семействе Range Rover появится новая модель
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Клиентов ЦУМа накормят блинами
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
«Татуировщик — это вторая древнейшая профессия»
Мастера студии Magnum помогают детям наколками
Kenzo снарядил моделей на поиски африканской принцессы
Все материалы
Путешествия
Северно-ледовитая Венеция
Почему российским туристам стоит заглянуть в немецкий Нюрнберг
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Иранская жемчужина
Что делать путешественнику в городке Бендер-Конг
Шестимесячное путешествие по Азии уместили в двухминутный ролик
Туристки запечатлели на видео провалившихся под лед подростков в Нью-Йорке
Воздушный час пик в Хитроу сняли на видео
В Японии решили развивать туризм с помощью ниндзя
Все материалы
Из жизни
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
«Папа моет пол — это нормально»
Фотоистория о российских молодых отцах нового образца
Мусорщик в ИндииУ каждого дела запах особый
Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала
Инспекторы заповедника переправили через реку замерзших лосят
Китаец подарил девушке букет из денег
Малыш за 20 долларов оседлал быка
Все материалы
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
6 самых необычных военных машин
Военная техника, от которой волосы встают дыбом
Что купить за цену Lada Vesta в Европе
От каких моделей Lada Vesta собирается отвадить немцев
Как купить Жигули в Америке
Пять реальных объявлений о продаже «нашемарок» в США
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы