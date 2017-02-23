МиГ-29 загорелся при разгоне в Бобруйске

На аэродроме Бобруйский в Белоруссии во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Инцидент произошел 23 февраля. МиГ-29 выполнял плановый полет.

«В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий. Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — отметили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

Как «Интерфаксу» сказали в Минобороны, самолет принадлежит ВВС Белоруссии.

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В ноябре 2014 года в Брестской области разбился МиГ-29 истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Летчик катапультировался. В результате произошедшего пострадавших и разрушений не было.

«Sputnik Беларусь» отмечает, что белорусская армия планирует обновить парк истребителей и заменить находящиеся на вооружении уже около 30 лет (при расчетном периоде эксплуатации — 20 лет) МиГ-29 российскими Су-30СМ.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Был разработан в 1970-80-х годах. Серийно производился для Вооруженных сил СССР и России в 1982-1993 годах. В настоящее время основная масса МиГ-29 советской постройки снята с вооружения в российских ВВС. Машина активно поставлялась за рубеж.